Корбин обещает повторный референдум по Brexit, если его партия придет к власти

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин пообещал, что проведет повторный референдум по вопросу о выходе страны из ЕС, если его партии удастся прийти к власти. Выступая перед участниками съезда лейбористов в Брайтоне, он заявил, что референдум состоится в течение полугода после того, как его партия сформируют правительство.

"Лейбористская партия положит конец кризису вокруг Brexit, предоставив народу право решать: выйти на хороших условиях или остаться [в ЕС]. После трех с половиной лет, на протяжении которых консерваторы терпели неудачи и разобщали страну, единственный способ решить стоящий вопрос и объединить людей - это отобрать право решать у политиков и предоставить выбор народу, - заявил Корбин. - В течение трех месяцев после прихода к власти правительство лейбористов добьется от ЕС сделки на разумных условиях, которые мы многократно называли ЕС, профсоюзам и бизнесу: новый таможенный союз, тесные отношения в рамках единого рынка и гарантии защиты прав. В течение шести месяцев после прихода в власти мы поставим эту сделку на голосование, в то время как вторым вариантом ответа будет "остаться" [в ЕС]".

Корбин пообещал, что правительство выполнит волю народа и призвал британцев поддержать на предстоящих в ближайшем будущем выборах единственную крупную партию, которая выступает за новый референдум. Он также повторно призвал главу правительства консерваторов Бориса Джонсона подать в отставку после того, как Верховный суд страны признал незаконным его решение временно приостановить работу парламента.

"Завтра парламент возобновит работу, а правительство будет призвано к ответу за то, что сделало. Суд признал, что Джонсон ввел страну в заблуждение. Неизбранный премьер теперь должен покинуть свой пост", - сказал Корбин, слова которого были встречены овацией и возгласами "Долой Джонсона".