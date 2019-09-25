В Пекине открыли один из крупнейших в мире аэропортов

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из крупнейших в мире международных аэропортов Дасин был торжественно открыт в среду в Пекине. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

"Настоящим объявляю, что международный аэропорт Дасин официально открыт", - приводит ТВ слова Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что введение в эксплуатацию воздушной гавани запланировано на 30 сентября. Однако, как отмечается в репортаже, 25 сентября Дасин уже примет первые рейсы. Транспортное сообщение между центром китайской столицы и аэропортом - отрезок линии пекинского метро, а также шесть маршрутов городских автобусов (пять дневных и один ночной) - будут запущены 26 сентября.

Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составил порядка 80 млрд юаней (около 11,7 млрд долларов), что делает данный проект самым дорогостоящим в истории китайской гражданской авиации.

Дасин находится в 46 км к югу от центральной части Пекина. Введение в эксплуатацию воздушной гавани, которая в перспективе должна стать крупнейшей в мире, позволит оптимизировать потоки пассажиров. В репортаже также сказано, что новый аэропорт станет крупнейшим транспортным узлом для всего Северного Китая.

Согласно плану, на момент открытия пропускная способность воздушной гавани составит около 45 млн пассажиров в год, что поможет значительно снизить нагрузки на воздушное сообщение китайской столицы в период проведения в Пекине зимней Олимпиады в 2022 году. В 2025 году новый транспортный узел примет 72 млн, а в 2040 году - 100 млн человек.