В Пекине открыли один из крупнейших в мире аэропортов
08:40 25.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из крупнейших в мире международных аэропортов Дасин был торжественно открыт в среду в Пекине. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.
"Настоящим объявляю, что международный аэропорт Дасин официально открыт", - приводит ТВ слова Си Цзиньпина.
Ранее сообщалось, что введение в эксплуатацию воздушной гавани запланировано на 30 сентября. Однако, как отмечается в репортаже, 25 сентября Дасин уже примет первые рейсы. Транспортное сообщение между центром китайской столицы и аэропортом - отрезок линии пекинского метро, а также шесть маршрутов городских автобусов (пять дневных и один ночной) - будут запущены 26 сентября.
Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составил порядка 80 млрд юаней (около 11,7 млрд долларов), что делает данный проект самым дорогостоящим в истории китайской гражданской авиации.
Дасин находится в 46 км к югу от центральной части Пекина. Введение в эксплуатацию воздушной гавани, которая в перспективе должна стать крупнейшей в мире, позволит оптимизировать потоки пассажиров. В репортаже также сказано, что новый аэропорт станет крупнейшим транспортным узлом для всего Северного Китая.
Согласно плану, на момент открытия пропускная способность воздушной гавани составит около 45 млн пассажиров в год, что поможет значительно снизить нагрузки на воздушное сообщение китайской столицы в период проведения в Пекине зимней Олимпиады в 2022 году. В 2025 году новый транспортный узел примет 72 млн, а в 2040 году - 100 млн человек.
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