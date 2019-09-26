Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса пройдет на ВДНХ
09:29 26.09.2019
Организаторы пригласили на форум известного британского архитектора и урбаниста Питера Финка, архитектора Смадара Эфрати, доцента кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ Екатерину Ожегову, заместителя начальника Управления архитектурно-художественного облика Москвы Елену Семенкову и немало других известных урбанистов. Всего планируется участие экспертов из более чем 10 государств, кроме России, из Венгрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, США, Финляндии и Франции.
Вход на мероприятия будет бесплатным, однако гостям необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте форума.
Выставка состоится 3-5 октября, ее деловая программа будет открыта дискуссией «Арт-объекты в городской среде» 4 октября.
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