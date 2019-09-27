После инаугурации губернатора правительство Мурманской области ушло в отставку

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Мурманской области в полном составе ушло в отставку после инаугурации в пятницу губернатора региона Андрея Чибиса, сообщили ТАСС в областном правительстве.

"Согласно Уставу [Мурманской] области, перед вступившим в должность губернатором правительство области слагает свои полномочия, при этом продолжает действовать до формирования нового [состава] правительства", - уточнил собеседник агентства. Губернатор должен сформировать новый состав правительства в течение двух месяцев со дня вступления в должность.

После оглашения результатов выборов Чибис анонсировал кадровые изменения в правительстве региона. При этом ряд отставок и назначений прошли еще до выборов, а также после выборов до инаугурации, свои посты покинули несколько вице- губернаторов и министров.



