После инаугурации губернатора правительство Мурманской области ушло в отставку
15:15 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Мурманской области в полном составе ушло в отставку после инаугурации в пятницу губернатора региона Андрея Чибиса, сообщили ТАСС в областном правительстве.
"Согласно Уставу [Мурманской] области, перед вступившим в должность губернатором правительство области слагает свои полномочия, при этом продолжает действовать до формирования нового [состава] правительства", - уточнил собеседник агентства. Губернатор должен сформировать новый состав правительства в течение двух месяцев со дня вступления в должность.
После оглашения результатов выборов Чибис анонсировал кадровые изменения в правительстве региона. При этом ряд отставок и назначений прошли еще до выборов, а также после выборов до инаугурации, свои посты покинули несколько вице- губернаторов и министров.
НОВОСТИ
- 16:15 27.09.2019
- В церемонии прощания с Жаком Шираком примет участие президент Германии
- 16:10 27.09.2019
- Алюминиевая ассоциация выявила нарушения в 40% разрешительной документации на посуду
- 15:45 27.09.2019
- Из-за АЧС введено ограничение на импорт свиней из Южной Кореи в РФ - Россельхознадзор
- 15:00 27.09.2019
- Суд арестовал на две недели российского капитана севшего на мель в Швеции судна
- 14:32 27.09.2019
- Чемпион мира по борьбе из США вызвал на бой Нурмагомедова
- 14:12 27.09.2019
- Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы
- 14:00 27.09.2019
- Олимпийская чемпионка по велоспорту стала мэром Тулы
- 13:32 27.09.2019
- Вступили в силу требования о постановке на учет беспилотных летательных аппаратов
- 13:30 27.09.2019
- Москвичка стала самой молодой участницей конкурса проектов в рамках выставки "Город: детали"
- 13:20 27.09.2019
- Памфилова предложила реформировать избирательную систему
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать