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Демпартии США интересно, о чем говорили президенты России и США

18:15 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодатели из Демократической партии США намерены попытаться ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Эн-би-си председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

На вопрос о том, хотят ли законодатели выяснить, о чем говорили лидеры, конгрессмен ответил: "Я разумеется, надеюсь, что мы сможем узнать". "Первостепенная необходимость - обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании", - добавил он.

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