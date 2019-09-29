Демпартии США интересно, о чем говорили президенты России и США
18:15 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законодатели из Демократической партии США намерены попытаться ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Эн-би-си председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).
На вопрос о том, хотят ли законодатели выяснить, о чем говорили лидеры, конгрессмен ответил: "Я разумеется, надеюсь, что мы сможем узнать". "Первостепенная необходимость - обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании", - добавил он.
НОВОСТИ
- 17:31 29.09.2019
- Разрешенный митинг оппозиции в Москве закончился без происшествий
- 16:09 29.09.2019
- К 15 часам митинг на Сахарова собрал примерно 9000 человек
- 14:58 29.09.2019
- В Москве 6 октября проведут отборочный этап студенческого чемпионата мира по программированию
- 14:43 29.09.2019
- Власти Китая собираются привлечь еще больше иностранных вложений, защищая инвесторов
- 13:42 29.09.2019
- Украинского министра "неправильно поняли" по поводу сообщения с Крымом
- 13:34 29.09.2019
- Британская оппозиция готова пойти на чрезвычайные меры в отношении Бориса Джонсона
- 13:10 29.09.2019
- В Украине появилась петиция с призывом обнародовать разговоры Зеленского и Путина
- 12:57 29.09.2019
- Борису Джонсону пришлось извиняться перед королевой
- 12:00 29.09.2019
- Украинские власти задумались о восстановлении транспортного сообщения с Крымом
- 11:40 29.09.2019
- Британский премьер обещает построить и отремонтировать сорок новых больниц в стране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать