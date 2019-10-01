Замгоссекретаря США проведет сегодня рабочую встречу с послом РФ - госдеп
07:12 01.10.2019 Источник: Интерфакс
Замгоссекретаря США Дэвид Хейл и посол РФ Анатолий Антонов в Вашингтоне проведут во вторник рабочую встречу, сообщает госдепартамент.
"В 13:00 по местному времени (20:00 по мск) заместитель госсекретаря Хейл посетит рабочий обед, организуемый послом России в США Анатолием Антоновым в Вашингтоне", - говорится в распространённом сообщении.
В свою очередь в пресс-службе посольства РФ в США подтвердили "Интерфаксу", что встреча Антонова и Хейла состоится 1 октября в Вашингтоне.
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