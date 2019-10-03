0
0
108
НОВОСТИ

Российские пограничники задержали в этом году 16 судов, перевозящих в страну наркотики

08:03 03.10.2019 Источник: Интерфакс

Российские пограничники в этом году задержали 16 судов, перевозящих синтетические наркотические средства в Россию, об этом было заявлено в ходе отчета рабочей группы в рамках 20-го Форума пограничных ведомств государств северной части Тихого океана, который проходит в четверг во Владивостоке.

"Российская береговая охрана задержала в этом году 16 судов, перевозящих наркотики, и арестовала 38 человек, которые осуществляли данную деятельность. Изъято более 110 кг наркотических средств", - заявил один из участников рабочей группы форума. По его словам, это - торговые суда.

Он добавил, что российские пограничники отмечают "усиление использования, потребления наркотиков в стране", а также и то, что внутри РФ также появляются производители синтетических наркотиков.

Говоря о незаконной миграции в РФ, представитель рабочей группы сообщил, что "большинство незаконных мигрантов, оказывающихся в России, приезжают в страну через Дальний Восток", и "большинство нарушителей - представители КНДР".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 03.10.2019
Домой вернутся несколько космонавтов с МКС
0
15
09:00 03.10.2019
Подросток во Владимире пытался пронести топор в школу
0
36
08:55 03.10.2019
По уголовному делу о хищении 250 млн руб. у ПАО "Аэрофлот" предъявлено обвинение четырем лицам
0
37
08:45 03.10.2019
Пошлины США на продукцию из стран ЕС будут объявлены 15 октября - СМИ
0
59
08:37 03.10.2019
Регионам не на что тушить лесные пожары
0
69
08:33 03.10.2019
Россия выдаст рекордный объем займов иностранным государствам
0
75
08:30 03.10.2019
"Активный гражданин" определит готовность москвичей к сортировке отходов
0
75
08:30 03.10.2019
Мосгорсуд проверит законность приговора Владиславу Синице за твит о детях силовиков
0
78
08:25 03.10.2019
В Тамбове проходит Нобелевский конгресс
0
85
08:21 03.10.2019
В США рассказали о самом мощном российском самолете
0
105

Возврат к списку