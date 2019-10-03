Российские пограничники задержали в этом году 16 судов, перевозящих в страну наркотики

08:03 Источник: Интерфакс

Российские пограничники в этом году задержали 16 судов, перевозящих синтетические наркотические средства в Россию, об этом было заявлено в ходе отчета рабочей группы в рамках 20-го Форума пограничных ведомств государств северной части Тихого океана, который проходит в четверг во Владивостоке.

"Российская береговая охрана задержала в этом году 16 судов, перевозящих наркотики, и арестовала 38 человек, которые осуществляли данную деятельность. Изъято более 110 кг наркотических средств", - заявил один из участников рабочей группы форума. По его словам, это - торговые суда.

Он добавил, что российские пограничники отмечают "усиление использования, потребления наркотиков в стране", а также и то, что внутри РФ также появляются производители синтетических наркотиков.

Говоря о незаконной миграции в РФ, представитель рабочей группы сообщил, что "большинство незаконных мигрантов, оказывающихся в России, приезжают в страну через Дальний Восток", и "большинство нарушителей - представители КНДР".