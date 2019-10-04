Эксперты подсчитали стоимость выбрасываемых россиянами продуктов

11:20 Источник: РБК

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» подсчитали, сколько граждане и торговые сети ежегодно выбрасывают продуктов. По их оценке, основанной на данных Высшей школы экономики и Росстата, около 17 млн т продуктов ежегодно оказывается на свалке.

Пищевые отходы — это «колоссальные финансовые потери», утверждают авторы исследования. Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании. Но вместо этого 94% невостребованных продуктов попадает на полигоны ТБО и свалки, где загрязняют почву, воду и воздух, выделяя токсины и парниковый газ. РБК