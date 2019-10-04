0
0
82
НОВОСТИ

Эксперты подсчитали стоимость выбрасываемых россиянами продуктов

11:20 04.10.2019 Источник: РБК

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» подсчитали, сколько граждане и торговые сети ежегодно выбрасывают продуктов. По их оценке, основанной на данных Высшей школы экономики и Росстата, около 17 млн т продуктов ежегодно оказывается на свалке.

Пищевые отходы — это «колоссальные финансовые потери», утверждают авторы исследования. Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании. Но вместо этого 94% невостребованных продуктов попадает на полигоны ТБО и свалки, где загрязняют почву, воду и воздух, выделяя токсины и парниковый газ.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 04.10.2019
Россиянам анонсировали рост цен на продукты
0
16
12:20 04.10.2019
Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы
0
43
12:05 04.10.2019
В Иране задержана российская журналистка
0
69
12:00 04.10.2019
Приговор блогеру Синице, осужденному за экстремизм, вступил в силу
0
87
11:32 04.10.2019
Исследование выяснило, какой заработок нужен россиянам для счастья
0
120
11:28 04.10.2019
На "Активном гражданине" открылось голосование по благоустройству парков
0
111
11:05 04.10.2019
Первый в истории МКС полностью российский экипаж "Союза" намечено отправить осенью 2020 г.
0
147
11:00 04.10.2019
Минобороны РФ сообщило об отслеживании свыше 30 ракетных пусков в 2019 году
0
160
10:32 04.10.2019
Треть россиян готовы завести ребенка, если государство обеспечит их жильем - опрос
0
195
10:20 04.10.2019
Одобрение "Северного потока-2" больше не затягивается Данией на политическом уровне - источник
0
211

Возврат к списку