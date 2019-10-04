После стрельбы на заводе в Краснодарском крае задержаны несколько человек
14:00 04.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Семь человек задержаны после стрельбы на заводе в Краснодарском крае. Полиция проводит проверку инцидента, в результате которого три человека получили травмы. Ранее сообщалось, что неизвестные вооруженные люди напали на завод «Кубанские деликатесы». По предварительным данным, причиной конфликта стал спор между учредителями предприятия. Этот завод – один из ведущих производителей консервированных овощей на Кубани. Эхо Москвы
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