Медиа-атака со стороны США не ослабевает и ведется постоянно - Песков
15:12 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медийная атака со стороны США на остальной мир ведется в постоянном режиме и не ослабевает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Кремль не фиксирует [усиления медиа-атаки со стороны США]", - отметил он, уточнив, что "атака не ослабевает, ведется постоянно".
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