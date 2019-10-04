Медиа-атака со стороны США не ослабевает и ведется постоянно - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медийная атака со стороны США на остальной мир ведется в постоянном режиме и не ослабевает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Кремль не фиксирует [усиления медиа-атаки со стороны США]", - отметил он, уточнив, что "атака не ослабевает, ведется постоянно".

