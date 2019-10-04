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В РФ будет применять опыт ФРГ по переработке и утилизации отходов - зампред правительства

21:30 04.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет стремиться к четкому балансу отходов на переработку и утилизацию по опыту Германии при строительстве заводов в Подмосковье и Татарстане. Об этом сообщил зампред правительства РФ Алексей Гордеев.

"Обсуждали тему баланса, сколько можно [отходов] на утилизацию, так называемая экономика замкнутого типа, а сколько приходится сжигать. Этот опыт очень интересен для нас, и мы его в первую очередь будем применять при строительстве заводов, которые сегодня строят в Московской области и Республике Татарстан", - сообщил он журналистам по итогам круглого стола по теме обращения с отходами в Кельне.

По словам Гордеева, четкий баланс между отходами на утилизацию и переработку, "50 на 50", как это происходит в Германии, станет целью в России. "Думаю, это то соотношение, которое можно ставить целью и в России", - отметил зампред.

Российская система обращения с отходами отстает от немецкой примерно на 30 лет в настоящее время, а также существуют причины, которые не позволяют "гармонизировать" системы двух стран, уточнил Гордеев.

"Существенное отличие следующее, самое главное, - у нас человек платит за все отходы. Сейчас, к сожалению, мы только в начале пути раздельных отходов. Второе - муниципалитеты не встроены вообще в систему этих отношений: человек, производство товаров, те, кто утилизирует отходы. Муниципалитетов там нет", - отметил зампред. По словам Гордеева, эти детали и мешают выстроить эффективную систему обращения с отходами в России.


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