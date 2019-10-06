Песков: Пока нет конкретики по встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конкретики относительно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, который пройдет в Чили в ноябре, пока нет. Об этом заявил ТАСС пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча двух лидеров в каком-либо формате.

"Пока ничего конкретного на этот счет нет", - отметил он.