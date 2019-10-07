Украинские националисты пригрозили устроить "конец режима Зеленского"

08:45 Источник: Lenta.ru

Около 10 тысяч человек вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве под лозунгом «Остановим капитуляцию», сообщила полиция столицы Украины. Правоохранительные органы не зафиксировали серьезных нарушений, акция была согласована заранее по нескольким заявкам, отметили в ведомстве. Аналогичные митинги прошли и в других крупных городах страны.

Под капитуляцией протестующие имеют в виду «формулу Штайнмайера» — комплекс предложений по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, подписанный 1 октября членами трехсторонней контактной группы. Документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в непризнанных республиках. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

Также на митинге были замечены известные националисты, например, Андрей Левус, который является одним из организаторов шествия. Он анонсировал новый митинг 14 октября и пригрозил устроить «конец режима Зеленского», если в тот день власти не откажутся публично от выполнения соглашений по Донбассу.