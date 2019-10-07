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"Активный гражданин" определит лучший объект реставрации

09:27 07.10.2019

Жители Москвы помогут городским властям выбрать лучший проект по реставрации памятников архитектуры при помощи голосования на портале «Активный гражданин». За последнее время число памятников, которые находятся в плачевном состоянии, существенно уменьшилось - в 5,3 раза по сравнению с 2010 годом. Только в нынешнем году 119 памятников привели в порядок и для поощрения лучших реставраторов москвичам предстоит выбрать наиболее удачно выполненные проекты.

По данным официального сайта мэра Москвы, голосование состоит из четырех блоков. В первом можно выбрать лучший проект из таких объектов как павильоны «Земледелие» и «Космос» на ВДНХ, фонтаны «Золотой колос» и «Дружба народов» на той же выставке, а также комплекс Хамовнических казарм. Во втором блоке можно выбрать между Ново-Екатерининской больницей, Киевским вокзалом, домом-коммуной архитектора Николаева, станцией «Киевской» Филевской линии метро и зданием «Известий». В третьем блоке - усадьба Старо-Никольское в Первомайском, особняк Ольги Коробковой, жилой дом купца Николая Баулина, особняк Анны Кекушевой и усадьба Алексея Разумовского. В четвертом блоке - скоропечатня Левенсона, Церковь Спаса Нерукотворного в селе Вороново, Малый собор Донского монастыря, фамильное захоронение Морозовых на Рогожском кладбище и фреска на станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии.

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