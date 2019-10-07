Главный раввин Москвы осудил коллективную травлю

14:00 Источник: НГ-Online

Главный раввин Москвы поздравил иудеев с наступающим Днем Искупления (Йом Кипур) и обратился с призывом к прощению по отношению друг к другу. «Мы живем во эпоху непрощения. Изо дня в день мы видим, как чья-то ошибка, не вовремя и неверно сказанное слово становятся поводом травли, которая в итоге может сломать человеку жизнь. Но в мире нет человека, который не совершает ошибок. В бешеном ритме нашей жизни даже случайное слово или действие может стать причиной страданий других людей. Признание своих ошибок и умение прощать – это первые шаги к мудрости и милосердию», - сказано в обращении раввина.



Редакция НГ-религии