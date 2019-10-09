Поездки депутатов в США будут приостановлены после инцидента с Юмашевой - советник спикера

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до объяснений и извинений американских властей в связи с инцидентом с Ингой Юмашевой, которую допросили в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Об этом сообщила в среду в своем телеграм-канале советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.

"В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены", - написала Кашеварова. "У нас должен был председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков лететь в командировку в США, но визит не состоится", - отметила она.



"Командировки в США будут приостановлены до того времени, пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения", - добавила Кашеварова.

