0
0
55
НОВОСТИ

Савченко заявила, что Порошенко "проиграл" страну

11:00 10.10.2019 Источник: RNS

Минские соглашения, подписанные в 2015 году, стали моментом, когда бывший президент Украины Петр Порошенко «проиграл» страну, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne.

«Вспомните Порошенко. Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил “формулу Штайнмайера”», — сказала Савченко.

Она также заявила, что сам Порошенко сейчас ходит на митинги, потому что это «выгодно проигравшим политикам».

«И когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны. И что делало СБУ? Сразу начало свою охоту. Порвал портрет Порошенко - отсидел пару лет. Вокруг одни террористы и сепаратисты. Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы», — добавила депутат.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 10.10.2019
Дания вводит контроль на границе со Швецией - радио
0
31
11:18 10.10.2019
В "Активном гражданине" открыто голосование по строительству БКЛ метро
0
31
11:05 10.10.2019
Курды сообщили об уничтожении четырех турецких танков в сирийском Телль-Абъяде
0
64
10:32 10.10.2019
Аэропорт Екатеринбурга временно закрыт из-за аварийной посадки самолета
0
105
10:20 10.10.2019
Минюст предлагает ужесточить ответственность за неуплату алиментов
0
116
10:05 10.10.2019
В Ростехнадзоре рассказали о выявлении миллиона нарушений в год
0
145
10:00 10.10.2019
Дефицит медиков хотят восполнить за счет мигрантов
0
161
09:32 10.10.2019
Родителей курящих детей предложили штрафовать
0
170
09:20 10.10.2019
В Таганроге сотрудницу детсада уволили за разъяснение сказки "Конек-горбунок"
0
191
09:05 10.10.2019
Китайская газета посоветовала Помпео самому съездить в Синьцзян-Уйгурский автономный район
0
183

Возврат к списку