11:00 Источник: RNS

Минские соглашения, подписанные в 2015 году, стали моментом, когда бывший президент Украины Петр Порошенко «проиграл» страну, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne.

«Вспомните Порошенко. Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил “формулу Штайнмайера”», — сказала Савченко.



Она также заявила, что сам Порошенко сейчас ходит на митинги, потому что это «выгодно проигравшим политикам».



«И когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны. И что делало СБУ? Сразу начало свою охоту. Порвал портрет Порошенко - отсидел пару лет. Вокруг одни террористы и сепаратисты. Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы», — добавила депутат. RNS

