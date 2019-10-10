Александр Габышев объявил о возобновлении похода в Москву
20:00 10.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Житель Якутска Александр Габышев, называющий себя шаманом, объявил о возобновлении похода в Москву. Это будет уже вторая попытка провести «обряд изгнания Путина» – в сентябре мужчина был задержан на пути в столицу.
Несмотря на неудачу, прославившийся на всю страну якутянин не намерен отказываться от своих планов. В интервью интернет-изданию «Якутия.инфо» Александр Габышев рассказал, что вновь собирается созвать отряд сторонников и готов возобновить пеший поход в столицу. При этом он подчеркнул, что мероприятие будет исключительно мирным и с головы Владимира Путина не упадет «ни один волос».
Впервые Габышев объявил о намерении пойти в Москву в марте этого года. Дойдя до столицы, он собирался провести «обряд изгнания» российского президента из Кремля. К середине сентября шаман, как он сам себя называет, успел добраться до Бурятии и был задержан на федеральной трассе «Байкал». К тому моменту вместе с Габышевым уже шла группа сторонников. Якутянина обвинили в призывах к экстремизму и оставили под подпиской о невыезде. По итогам психиатрической экспертизы его признали невменяемым, но адвокаты мужчины усомнились в правильности выводов экспертов.
Ранее Габышев говорил, что планирует добраться до Москвы к 2021 году. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 19:25 10.10.2019
- Порошенко ответит за все, что сделал - Зеленский
- 18:40 10.10.2019
- Путину преподнесли бриллиантовую боксерскую перчатку
- 18:00 10.10.2019
- Военного обязали выплатить Минобороны более 25 млн руб. за поломку артиллерийской установки
- 17:51 10.10.2019
- Новикомбанк поднялся на три позиции в ТОП-100 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы
- 17:32 10.10.2019
- Комиссия Минздрава не увидела оснований для увольнения директора НИИ имени Блохина
- 17:12 10.10.2019
- В Крыму задержан подозреваемый в подготовке взрыва
- 17:00 10.10.2019
- Около 100 млрд рублей предполагается выделить 10 отстающим регионам РФ
- 16:32 10.10.2019
- Зеленский заявил, что Украина не будет обслуживать политику США
- 16:12 10.10.2019
- ЦБ РФ предложил ужесточить наказание за киберпреступления
- 16:00 10.10.2019
- Россия полностью выполняет требования WADA - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать