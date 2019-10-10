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Александр Габышев объявил о возобновлении похода в Москву

20:00 10.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Житель Якутска Александр Габышев, называющий себя шаманом, объявил о возобновлении похода в Москву. Это будет уже вторая попытка провести «обряд изгнания Путина» – в сентябре мужчина был задержан на пути в столицу.

Несмотря на неудачу, прославившийся на всю страну якутянин не намерен отказываться от своих планов. В интервью интернет-изданию «Якутия.инфо» Александр Габышев рассказал, что вновь собирается созвать отряд сторонников и готов возобновить пеший поход в столицу. При этом он подчеркнул, что мероприятие будет исключительно мирным и с головы Владимира Путина не упадет «ни один волос». 

Впервые Габышев объявил о намерении пойти в Москву в марте этого года. Дойдя до столицы, он собирался провести «обряд изгнания» российского президента из Кремля. К середине сентября шаман, как он сам себя называет, успел добраться до Бурятии и был задержан на федеральной трассе «Байкал». К тому моменту вместе с Габышевым уже шла группа сторонников. Якутянина обвинили в призывах к экстремизму и оставили под подпиской о невыезде. По итогам психиатрической экспертизы его признали невменяемым, но адвокаты мужчины усомнились в правильности выводов экспертов.

Ранее Габышев говорил, что планирует добраться до Москвы к 2021 году.  Эхо Москвы

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