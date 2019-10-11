Госдума запустила опрос о возвращении смертной казни
22:40 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Госдума после убийства ребенка в Саратове запустила опрос о возвращении смертной казни. Он появился на официальной странице нижней палаты парламента во ВКонтакте. Пользователей спрашивают, нужно ли вернуть смертную казнь для детоубийц и педофилов. Больше 70% проголосовавших ответили утвердительно.
За отмену моратория выступили некоторые депутаты Госдумы. В частности, «единоросс» Евгений Примаков написал в своем Фейсбуке о том, что казнить, по его мнению, надо не только за убийство детей, но и за терроризм и предательство родины.
При нынешних судах и работе правоохранительных органов введение смертной казни в стране недопустимо, сказал в эфире Эха издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Люди, фальсифицирующие дела, не должны решать вопросы жизни и смерти, подчеркнул Муратов. Эхо Москвы
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