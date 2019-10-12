В Латвии посчитали, во сколько стране обойдется "брекзит" без сделки
12:00 12.10.2019 Источник: Интерфакс
Латвийский кабинет министров на внеочередном заседании постановил зарезервировать в бюджете деньги для решения последствий выхода Великобритании из Европейского союза.
Правительство в закрытой части заседания заслушало сообщение Министерства иностранных дел о необходимости дополнительного финансирования для решения последствий "Brexit".
Как сообщил глава МИД Эдгар Ринкевич, обсуждалось "необходимое дополнительное финансирование в случае, если Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения, а также в случае, если соглашение будет достигнуто".
По предварительной оценке, если "Brexit" произойдет без соглашения, в бюджете этого года дополнительно потребуется 174 000 евро, далее каждый год - 2,3 млн евро. Если Великобритания выйдет из ЕС с соглашением, в этом году для последствий "Brexit" потребуется 89 100 евро, в следующем году - 662 000 евро.
Как указал министр, в основном дополнительные средства для решения последствий "Brexit" необходимы таможне, продовольственно-ветеринарной службе и другим органам.
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