В Латвии посчитали, во сколько стране обойдется "брекзит" без сделки

12:00 Источник: Интерфакс

Латвийский кабинет министров на внеочередном заседании постановил зарезервировать в бюджете деньги для решения последствий выхода Великобритании из Европейского союза.

Правительство в закрытой части заседания заслушало сообщение Министерства иностранных дел о необходимости дополнительного финансирования для решения последствий "Brexit".

Как сообщил глава МИД Эдгар Ринкевич, обсуждалось "необходимое дополнительное финансирование в случае, если Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения, а также в случае, если соглашение будет достигнуто".

По предварительной оценке, если "Brexit" произойдет без соглашения, в бюджете этого года дополнительно потребуется 174 000 евро, далее каждый год - 2,3 млн евро. Если Великобритания выйдет из ЕС с соглашением, в этом году для последствий "Brexit" потребуется 89 100 евро, в следующем году - 662 000 евро.

Как указал министр, в основном дополнительные средства для решения последствий "Brexit" необходимы таможне, продовольственно-ветеринарной службе и другим органам.