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Прекращение войны в Йемене ключ к решению проблем - президент Ирана

14:45 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение войны в Йемене является главным фактором для решения региональных проблем. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, которая прошла в Тегеране.

"Ключ к решению региональных проблем - прекращение войны в Йемене", - сказал Роухани. Пресс-конференцию транслировало государственное телевидение Ирана.


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