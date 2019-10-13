Эрдоган объяснил причины военного присутствия Турции в Сирии

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил военное присутствие Анкары в Сирии неспособностью сирийского правительства противостоять террористическим элементам. С такими словами турецкий лидер выступил в воскресенье на пресс-конференции в Стамбуле.

"Почему мы находимся в Сирии? Потому что режим [президента Сирии Башара Асада] не может противостоять террористам", - подчеркнул он.

Эрдоган также подверг критике страны Запада из-за угроз, которые были сделаны в минувшие дни в адрес Анкары из-за проведения операции "Источник мира" в соседней республике. "Никто не сможет заставить Турцию отступить [в вопросе операции в Сирии] при помощи угроз", - констатировал президент.

Турецкий лидер заявил о невозможности переговоров Анкары с представителями курдских формирований, против которых ведется борьба. "Есть некоторые страны, выступающие с предложением стать посредниками в переговорах. Только непонятно, как эти политики становятся главами государств или председателями правительств. Вы когда-нибудь видели, чтобы за один стол переговоров садились вместе с террористами?" - отметил Эрдоган.