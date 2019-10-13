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При налете ВВС Турции близ сирийского города погибли три иностранных журналиста

18:30 13.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три иностранных журналиста погибли в результате налета турецких военных самолетов на колонну машин близ сирийского города Рас-эль-Айн. Об этом в воскресенье передал телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на курдские источники.

Некоторое время назад сообщалось, что в результате атаки ВВС Турции на колонну автомобилей близ сирийского города Рас-эль-Айн погибло более 11 гражданских лиц и несколько десятков получили ранения. Колонна, которая попала под обстрел с воздуха, передвигалась от сирийского приграничного города Камышлы к городу Рас-эль-Айн на северо- востоке Сирии.

Указывается, что среди пассажиров находились журналисты, представляющие иностранные средства массовой информации. В частности, как отметили источники, в автобусе было несколько английских и французских корреспондентов, а также репортеры местных средств массовой информации. Они направлялись в зону боевых столкновений между курдскими военизированными отрядами и турецкими силами, которые проводят на северо-востоке Сирии военную операцию.


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