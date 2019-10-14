Британские экологи выступают против бонусных миль от авиакомпаний - СМИ

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании должны запретить авиакомпаниям использовать программы лояльности для клиентов, если они по-настоящему заботятся об окружающей среде. Как сообщила в воскресенье газета "Таймс", такая рекомендация содержится в докладе, опубликованном британским правительственным консультативным комитетом по изменению климата (Committee on Climate Change).

Ссылаясь на исследование, подготовленное экспертами Имперского колледжа Лондона, комитет указывает на то, что программы бонусных миль зачастую заставляют людей летать на самолетах, чтобы их статус не ухудшился, а накопленные мили, которые можно поменять на авиабилеты, не сгорели. В докладе содержится предложение, напротив, вводить дополнительные сборы в отношении часто летающих пассажиров. Помимо этого, предлагается, чтобы вся реклама авиакомпаний в обязательном порядке сопровождалась доступной по форме информацией о том, какой ущерб экологии наносит тот или иной авиаперелет.



