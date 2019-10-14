На президентских выборах в Тунисе побеждает юрист Кайс Саид - данные экзитполов
09:20 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы
61-летний юрист Кайс Саид побеждает на президентских выборах в Тунисе, свидетельствуют данные экзитполов. Досрочные выборы были назначены в связи со смертью 92-летнего главы государства Беджи Каида ас-Себси. Официальные результаты голосования собираются объявить завтра. Эхо Москвы
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