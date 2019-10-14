Территория бывшего завода в Екатеринбурге победила в опросе по храму
13:05 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участок в историческом центре Екатеринбурга, где сейчас располагается здание бывшего Приборостроительного завода, победил по итогам опроса о месте строительства кафедрального собора Святой Екатерины. Об этом ТАСС сообщил председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин.
В воскресенье в Екатеринбурге открылся 51 участок для опроса по выбору места строительства кафедрального собора.
"Утвержден протокол. За площадку на Горького, 17 (Приборостроительный завод - прим. ТАСС) - 57,66%, за территорию за Макаровским мостом - 39,49%, недействительные листы - 2,85%", - сказал он.
Антошин добавил, что во вторник протокол будет передан главе Екатеринбурга и в Екатеринбургскую городскую Думу для рассмотрения.
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