Территория бывшего завода в Екатеринбурге победила в опросе по храму

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участок в историческом центре Екатеринбурга, где сейчас располагается здание бывшего Приборостроительного завода, победил по итогам опроса о месте строительства кафедрального собора Святой Екатерины. Об этом ТАСС сообщил председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин.

В воскресенье в Екатеринбурге открылся 51 участок для опроса по выбору места строительства кафедрального собора.



"Утвержден протокол. За площадку на Горького, 17 (Приборостроительный завод - прим. ТАСС) - 57,66%, за территорию за Макаровским мостом - 39,49%, недействительные листы - 2,85%", - сказал он.



Антошин добавил, что во вторник протокол будет передан главе Екатеринбурга и в Екатеринбургскую городскую Думу для рассмотрения.

