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Законопроект о блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животными внесли в Госдуму

14:00 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы

В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животными. Это инициатива главы комитета по охране окружающей среды Владимира Бурматова. В пояснительной записке он отметил, что блокировать подобные сайты можно уже сейчас, но только через суд. Эту процедуру депутат считает слишком длительной. 

Напомним, за жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность.  Эхо Москвы

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