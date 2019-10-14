Законопроект о блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животными внесли в Госдуму
14:00 14.10.2019 Источник: Эхо Москвы
В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животными. Это инициатива главы комитета по охране окружающей среды Владимира Бурматова. В пояснительной записке он отметил, что блокировать подобные сайты можно уже сейчас, но только через суд. Эту процедуру депутат считает слишком длительной.
Напомним, за жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность. Эхо Москвы
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