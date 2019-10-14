Взрывное устройство было обнаружено в Гонконге впервые за месяцы протестов - Bloomberg
13:32 14.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Гонконга в воскресенье вечером обнаружила сдетонировавшее самодельное радиоуправляемое взрывное устройство возле полицейского автомобиля. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг.
По данным агентства, в результате взрыва никто не пострадал. Отмечается, что это первое взрывное устройство, обнаруженное полицией за месяцы протестов в Гонконге.
НОВОСТИ
- 13:17 14.10.2019
- Присуждена премия памяти Нобеля в области экономики
- 13:05 14.10.2019
- Территория бывшего завода в Екатеринбурге победила в опросе по храму
- 13:00 14.10.2019
- Курды совместно с правительством Сирии будут противостоять турецкой военной операции - СМИ
- 12:32 14.10.2019
- Лавров признался, что хотел учиться в МИФИ
- 12:20 14.10.2019
- Союз пациентов просит разрешить продажу в интернете лекарств по рецептам
- 12:05 14.10.2019
- Американский конгрессмен поздравил ВМС США фото с "Петром Великим"
- 12:00 14.10.2019
- Турция не остановит операцию в Сирии, пока не достигнет своих задач - канцелярия Эрдогана
- 11:32 14.10.2019
- Лидеры каталонского сепаратистского движения приговорены к серьезным срокам заключения
- 11:20 14.10.2019
- Митингующие в Эквадоре согласились прекратить протесты
- 11:05 14.10.2019
- Операция Турции приведет к возрождению ИГ и гуманитарной катастрофе - глава МИД Франции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать