Взрывное устройство было обнаружено в Гонконге впервые за месяцы протестов - Bloomberg

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Гонконга в воскресенье вечером обнаружила сдетонировавшее самодельное радиоуправляемое взрывное устройство возле полицейского автомобиля. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг.

По данным агентства, в результате взрыва никто не пострадал. Отмечается, что это первое взрывное устройство, обнаруженное полицией за месяцы протестов в Гонконге.

