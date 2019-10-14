Бюджет российского образования в Госдуме сравнили с финансированием Гарварда
15:12 14.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме весь бюджет российского образования сравнили с финансированием Гарварда. Ранее судья Конституционного суда заявил о недоверии к дипломам российских вузов и системе высшего образования.
Константин Арановский посчитал, что «бессчётные средства» на реформы образования следовало бы направить «на достойную оплату преподавательского труда». Судья также упрекнул ректоров в отказе от «самоуправления и академической свободы», пишет «Коммерсантъ».
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что согласен с некоторыми заявлениями Арановского. В частности, депутат указал на недостаточное финансирование образования в стране и сравнил его с бюджетом одного заграничного вуза.
«Высказывания судьи Конституционного суда производят сложные впечатления. Смешаны разные позиции: совершенно справедливые и совершенно не справедливые. На российское высшее образование никакие безумные средства не потрачены. Весь бюджет российского высшего образования сравним с бюджетом одного лишь Гарвардского университета. Финансирование сейчас радикально меньше, чем в советский период. Например, студенческие стипендии тогда составляли 80% от прожиточного минимума, а сейчас — это менее 13%.
Что касается бюрократизации и отказа от самоуправления — это действительно факт. Однако виноваты в этом не ректоры, виновата в этом вся система управления в стране и образования в целом. Нарастающая бюрократизация. Формула «ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак» внедряется повсеместно, и, прежде всего, в отношении ректоров вузов». Говорит Москва
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