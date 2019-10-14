0
0
0
НОВОСТИ

Бюджет российского образования в Госдуме сравнили с финансированием Гарварда

15:12 14.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме весь бюджет российского образования сравнили с финансированием Гарварда. Ранее судья Конституционного суда заявил о недоверии к дипломам российских вузов и системе высшего образования.

Константин Арановский посчитал, что «бессчётные средства» на реформы образования следовало бы направить «на достойную оплату преподавательского труда». Судья также упрекнул ректоров в отказе от «самоуправления и академической свободы», пишет «Коммерсантъ».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что согласен с некоторыми заявлениями Арановского. В частности, депутат указал на недостаточное финансирование образования в стране и сравнил его с бюджетом одного заграничного вуза.

«Высказывания судьи Конституционного суда производят сложные впечатления. Смешаны разные позиции: совершенно справедливые и совершенно не справедливые. На российское высшее образование никакие безумные средства не потрачены. Весь бюджет российского высшего образования сравним с бюджетом одного лишь Гарвардского университета. Финансирование сейчас радикально меньше, чем в советский период. Например, студенческие стипендии тогда составляли 80% от прожиточного минимума, а сейчас — это менее 13%.

Что касается бюрократизации и отказа от самоуправления — это действительно факт. Однако виноваты в этом не ректоры, виновата в этом вся система управления в стране и образования в целом. Нарастающая бюрократизация. Формула «ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак» внедряется повсеместно, и, прежде всего, в отношении ректоров вузов».  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 14.10.2019
Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию
0
47
14:32 14.10.2019
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин из-за роста его стоимости
0
98
14:25 14.10.2019
Трамп цитирует слова ведущего радио Sputnik, заметила главред RT Маргарита Симоньян
0
106
14:12 14.10.2019
В ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин
0
125
14:00 14.10.2019
Законопроект о блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животными внесли в Госдуму
0
140
13:32 14.10.2019
Взрывное устройство было обнаружено в Гонконге впервые за месяцы протестов - Bloomberg
0
159
13:17 14.10.2019
Присуждена премия памяти Нобеля в области экономики
0
196
13:05 14.10.2019
Территория бывшего завода в Екатеринбурге победила в опросе по храму
0
186
13:00 14.10.2019
Курды совместно с правительством Сирии будут противостоять турецкой военной операции - СМИ
0
218
12:32 14.10.2019
Лавров признался, что хотел учиться в МИФИ
0
215

Возврат к списку