Эспер намерен "оказать давление" на НАТО, чтобы принять меры в отношении Турции
08:10 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Пентагона Марк Эспер на следующей неделе посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где он намерен "оказать давление" на союзников США по альянсу с целью принять, помимо прочего, коллективные меры в отношении Турции за ее действия в Сирии. Это следует из заявления Эспера, опубликованного в понедельник на сайте американского оборонного ведомства.
"На следующей неделе я буду посещать [штаб-квартиру] НАТО в Брюсселе, где я планирую оказать давление на наших союзников по НАТО, чтобы они предприняли коллективные и индивидуальные дипломатические и экономические меры в ответ на эти вопиющие действия Турции", - сказано в заявлении.
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