ЕС могу создать внеочередной саммит по Brexit в конце месяца - СМИ
08:30 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз может созвать внеочередной саммит по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС в конце октября. Об этом во вторник сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
"Возобновились слухи о проведении нового саммита по Brexit, возможно, в конце этого месяца (октября - прим. ТАСС)". - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечает Би-би-си, ожидается, что по итогам саммита глав государств и правительств Евросоюза, который состоится 17-18 октября в Брюсселе, может быть сделано заявление о большом прогрессе в переговорах между Британией и ЕС, однако необходимости продолжить обсуждение сделки. В ходе предстоящей встречи участники, вероятно, обсудят действия Турции в Сирии, а также ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза.
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