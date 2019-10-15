0
0
105
НОВОСТИ

Порядка 10% медкабинетов в школах и детсадах России не соответствуют требованиям - эксперт

13:05 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 10% медицинских кабинетов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях РФ не соответствуют лицензионным требованиям. Такие данные следуют из презентации директора департамента государственной политики в сфере образования Министерства просвещения РФ Жанны Садовниковой, представленной во вторник на третьем Всероссийском форуме по общественному здоровью.

В частности, по ее данным, из 41,3 тыс. общеобразовательных учреждений только 22,3 тыс. (56%) имеют медицинские кабинеты, 13,9 тыс. (35%) имеют договоры с фельдшерско-акушерским пунктов (ФАП) или иными обособленности подразделениями медорганизаций. "3972 (10%) медкабинетов не соответствуют лицензионным требованиям", - говорится в материалах презентации.

При этом из 36,5 тыс. дошкольных образовательных учреждений, медицинские кабинеты имеют 30,8 тыс. (75%), имеют договоры с ФАП 6,5 тыс. (16%) и не соответствуют требованиям - 3,8 тыс. (9%).

Садовникова также отметила, что в 10% российских школ отсутствуют спортзалы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:01 15.10.2019
Мэр Собянин поздравил работников московской скорой помощи с 100-летием службы
0
8
14:00 15.10.2019
Военнослужащие США покинули две свои базы в Сирии - Минобороны РФ
0
21
13:51 15.10.2019
В проекте бюджета Москвы расходы на образование увеличены на 25%
0
36
13:32 15.10.2019
Шведская академия выяснит происхождение ложного звонка о присуждении Нобелевской премии
0
70
13:20 15.10.2019
Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
0
92
13:00 15.10.2019
Эрдоган заявил, что от террористов в Сирии очищены тысячи километров территории
0
119
12:32 15.10.2019
Почти треть населения РФ участвует в "теневом" рынке труда - РАНХиГС
0
166
12:20 15.10.2019
"МИЦ" признана одной из 500 самых успешных компаний России
0
168
12:05 15.10.2019
Россияне стали лучше относиться к Украине - опрос
0
182
12:00 15.10.2019
Власти Испании заявили, что пока не планируют помиловать осужденных каталонских политиков
0
175

Возврат к списку