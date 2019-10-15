Порядка 10% медкабинетов в школах и детсадах России не соответствуют требованиям - эксперт
13:05 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 10% медицинских кабинетов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях РФ не соответствуют лицензионным требованиям. Такие данные следуют из презентации директора департамента государственной политики в сфере образования Министерства просвещения РФ Жанны Садовниковой, представленной во вторник на третьем Всероссийском форуме по общественному здоровью.
В частности, по ее данным, из 41,3 тыс. общеобразовательных учреждений только 22,3 тыс. (56%) имеют медицинские кабинеты, 13,9 тыс. (35%) имеют договоры с фельдшерско-акушерским пунктов (ФАП) или иными обособленности подразделениями медорганизаций. "3972 (10%) медкабинетов не соответствуют лицензионным требованиям", - говорится в материалах презентации.
При этом из 36,5 тыс. дошкольных образовательных учреждений, медицинские кабинеты имеют 30,8 тыс. (75%), имеют договоры с ФАП 6,5 тыс. (16%) и не соответствуют требованиям - 3,8 тыс. (9%).
Садовникова также отметила, что в 10% российских школ отсутствуют спортзалы.
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