Шведская академия выяснит происхождение ложного звонка о присуждении Нобелевской премии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию в области литературы, намерена установить личность человека, позвонившего от ее имени ирландскому писателю Джону Бэнвиллу незадолго до официального объявления лауреатов и сообщившего, что одним из них стал именно он. В этой уверенности литератор пребывал около получаса, но затем радость улетучилась, когда он узнал, что среди получивших премию его нет, сообщает во вторник агентство ТТ.

Шведская академия решила выяснить, кто именно сыграл с Бэнвиллом столь злую шутку. "Мы заказали распечатки звонков с наших телефонов, чтобы узнать, был ли сделан звонок именно из нашего здания или это кто-то посторонний, представивший все так, будто позвонили отсюда", - сообщил постоянный секретарь академии Матс Мальм. За него и выдал себя позвонивший, который при повторном звонке оставил на телефонном ответчике Джону Бэнвиллу сообщение о том, что в самый последний момент Шведская академия изменила свое решение.



"Я поверил. Звонок был из Стокгольма, и отчего же не поверить?" - сказал сам Джон Бэнвилл в интервью газете "Айриш таймс".



73-летний ирландский писатель считается одним из лучших литераторов своей страны. Блестящий стилист Бэнвилл является лауреатом Букеровской премии.

