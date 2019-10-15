Военнослужащие США покинули две свои базы в Сирии - Минобороны РФ
14:00 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные покинули две свои базы в Сирии и убыли в направлении границы с Ираком. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.
"Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками", - отмечается в релизе.
НОВОСТИ
- 13:51 15.10.2019
- В проекте бюджета Москвы расходы на образование увеличены на 25%
- 13:32 15.10.2019
- Шведская академия выяснит происхождение ложного звонка о присуждении Нобелевской премии
- 13:20 15.10.2019
- Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
- 13:05 15.10.2019
- Порядка 10% медкабинетов в школах и детсадах России не соответствуют требованиям - эксперт
- 13:00 15.10.2019
- Эрдоган заявил, что от террористов в Сирии очищены тысячи километров территории
- 12:32 15.10.2019
- Почти треть населения РФ участвует в "теневом" рынке труда - РАНХиГС
- 12:20 15.10.2019
- "МИЦ" признана одной из 500 самых успешных компаний России
- 12:05 15.10.2019
- Россияне стали лучше относиться к Украине - опрос
- 12:00 15.10.2019
- Власти Испании заявили, что пока не планируют помиловать осужденных каталонских политиков
- 11:32 15.10.2019
- Потери тепла и электроэнергии в ЖКХ России составляют 300 млрд рублей в год - Степашин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать