0
0
11
НОВОСТИ

Военнослужащие США покинули две свои базы в Сирии - Минобороны РФ

14:00 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные покинули две свои базы в Сирии и убыли в направлении границы с Ираком. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

"Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками", - отмечается в релизе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:51 15.10.2019
В проекте бюджета Москвы расходы на образование увеличены на 25%
0
20
13:32 15.10.2019
Шведская академия выяснит происхождение ложного звонка о присуждении Нобелевской премии
0
58
13:20 15.10.2019
Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
0
85
13:05 15.10.2019
Порядка 10% медкабинетов в школах и детсадах России не соответствуют требованиям - эксперт
0
102
13:00 15.10.2019
Эрдоган заявил, что от террористов в Сирии очищены тысячи километров территории
0
114
12:32 15.10.2019
Почти треть населения РФ участвует в "теневом" рынке труда - РАНХиГС
0
158
12:20 15.10.2019
"МИЦ" признана одной из 500 самых успешных компаний России
0
163
12:05 15.10.2019
Россияне стали лучше относиться к Украине - опрос
0
178
12:00 15.10.2019
Власти Испании заявили, что пока не планируют помиловать осужденных каталонских политиков
0
173
11:32 15.10.2019
Потери тепла и электроэнергии в ЖКХ России составляют 300 млрд рублей в год - Степашин
0
213

Возврат к списку