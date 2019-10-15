Военнослужащие США покинули две свои базы в Сирии - Минобороны РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные покинули две свои базы в Сирии и убыли в направлении границы с Ираком. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

"Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками", - отмечается в релизе.

