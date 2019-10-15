Приднестровье готово участвовать в конференции по урегулированию конфликта

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти непризнанного Приднестровья подтвердили свое участие в запланированной на начало ноября баварской конференции "Меры по укреплению доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта", которую традиционно организует правительство Германии. Об этом глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев проинформировал во вторник представителя внешнеполитического ведомства Германии Михаэля Зиберта.

"Министр подтвердил предварительную готовность Приднестровья принять участие в конференции и обозначил темы для дискуссий на уровне профильных экспертов, представляющих интерес для приднестровской стороны", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья.