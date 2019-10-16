Япония: Число жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 74 человек, 11 числятся пропавшими

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Список погибших в Японии в результате удара мощного тайфуна "Хагибис" возрос до 74 человек. Об этом сообщил в среду телеканал Эн-эйч-кей.

По его данным, 11 человек числятся пропавшими без вести, более 220 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Как сообщил накануне генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, в пострадавших районах идет процесс восстановления инфраструктуры, ведутся поисково- спасательные операции. Всего в этих работах задействовано около 110 тысяч человек, включая военнослужащих Сил самообороны, пожарных, полицию. Сейчас без электроэнергии остаются примерно 13 тыс. квартир и частных домов в районе Токио, в 130 тыс. по всей стране - нет водоснабжения.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов, разрушения набережных зафиксированы почти в 80 местах. Из-за подтоплений по- прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные. Перекрыты некоторые участки скоростных автомобильных дорог.