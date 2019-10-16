Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года - Минздрав

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем - на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло, благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней. Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года", - цитируют в пресс-службе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

