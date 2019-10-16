В Нидерландах семья 9 лет ждала конца света в подвале

12:20 Источник: Газета.Ru

В Нидерландах полиция обнаружила семью из шести человек, которая 9 лет прожила в переоборудованном подвале, так как ее члены были уверены в приближении конца света, передает The Guardian.

Обнаружить их удалось благодаря тому, что один из братьев попросил о помощи в местном баре. Как рассказали владельцы заведения, напуганный мужчина с длинной бородой заказал пять кружек пива, после чего вдруг признался бармену, что 9 лет не был на улице и не может больше так жить.



Полиция забрала мужчину из бара, а позже направилась на указанную ферму, где за шкафом была спрятана ведущая в подвал лестница. В подвале оказался мужчина 58 лет, а также пять человек в возрасте от 18 до 25.



Мужчина, который, по предварительным данным, является отцом молодых людей, отказался что-либо объяснить полиции. Члены семьи все это время питались овощами с огорода и доили единственную козу.



Пока не ясно, оказались ли они в изоляции по своей воле, или глава семьи их запугивал. Газета.Ru