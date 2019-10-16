Коалиция во главе с США ликвидировала оставленную военную базу в Сирии близ Кобани

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе сирийского города Кобани в 150 км от Алеппо на севере Сирии. Об этом в среду сообщило сирийское государственное агентство САНА.

По его данным, это было сделано после того, как военнослужащие альянса покинули базу.

