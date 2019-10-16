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США отказались от обмена развединформацией с Турцией по операции против ИГ

16:32 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон отказались от обмена разведывательной информацией и передачи данных по действиям международной коалиции против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) из-за военной операции Анкары в Сирии. Об этом сообщило в среду германское издание "Шпигель-онлайн".

По информации его источников, Пентагон распорядился об этом еще 9 октября. В Вашингтоне опасаются, что Анкара использует предоставляемую информацию против курдов на северо-востоке Сирии. В военных кругах ФРГ шаг США назвали "пощечиной президенту" Турции Тайипу Эрдогану.

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