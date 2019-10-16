Германия и Франция сделали заявление по поводу ситуации с Минскими соглашениями
20:10 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам совместного заседания правительств обеих стран в Тулузе.
"Мы приветствуем недавнее позитивное развитие в реализации Минских соглашений и ожидаем ближайшей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна привести к прогрессу в урегулировании конфликта на востоке Украины", - отмечается в документе.
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