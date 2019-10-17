РФ выплатила гражданам 600 млн рублей по решениям ЕСПЧ с начала года - замглавы Минюста

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выплатила 600 млн рублей своим гражданам по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с начала 2019 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции Михаил Гальперин.

"Всего с начала этого года по делам против нашей страны ЕСПЧ вынесено около 250 постановлений и решений. Объем произведенных Минюстом России выплат за этот же период российским заявителям составил около 600 миллионов рублей", - сказал Гальперин.

