Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в ноябре - посол КНР в РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в ноябре. Об этом сообщил журналистам в пятницу посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Скоро в ноябре на полях саммита БРИКС или АТЭС состоится встреча между нашими лидерами. Я думаю, что они обменяются мнениями по всему спектру отношений", - сказал он.

