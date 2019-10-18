Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в ноябре - посол КНР в РФ
12:05 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в ноябре. Об этом сообщил журналистам в пятницу посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Скоро в ноябре на полях саммита БРИКС или АТЭС состоится встреча между нашими лидерами. Я думаю, что они обменяются мнениями по всему спектру отношений", - сказал он.
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