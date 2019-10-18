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Турция возобновила военную операцию на северо-востоке Сирии - СМИ

14:12 18.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Турецкая армия возобновила военную операцию на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня. Журналисты Associated Press стали свидетелями боевых действий в городе Рас-эль-Айна. Также об обстрелах сообщило сирийское информационное агентство SANA. 

Вчера вице-президент США Майкл Пенс договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о приостановке военной операции на 120 часов. Сирийские курды заявили, что готовы соблюдать соглашение.  Эхо Москвы

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