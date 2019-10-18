В эквадорских беспорядках обнаружили "российский след"
14:32 18.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Власти Эквадора обнаружили «российский след» в деле о беспорядках, которые проходили в стране последнее время.
Глава МВД Мария Паула Рома заявила, что часть сообщений с критикой в адрес правительства в соцсетях отправлялась с российских IP-адресов. В настоящее время прокуратура выясняет подробности.
Причиной массовых протестов в Эквадоре стал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120 процентов. Эхо Москвы
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