В Красноярске после сообщения о минировании борта экстренно сел самолет Smartavia

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет авиакомпании Smartavia успешно совершил экстренную посадку в Красноярске после сообщения о минировании борта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет только что приземлился", - сказал собеседник агентства.

В общей сложности он пробыл в воздухе около 3 часов с момента взлета из Улан-Удэ.

Ранее источник ТАСС сообщил, что поступило сообщение о том, что заминирован борт Smartavia Боинг 737, рейс Улан- Удэ - Москва (Домодедово). Командир воздушного судна принял решение сажать самолет в Красноярске.

Другой источник ТАСС сообщил, что звонок с сообщением о том, что самолет заминирован, поступил от неизвестного с номера телефона из города Улан-Удэ практически сразу после взлета самолета. "С настоящее время устанавливается человек, совершивший звонок. Борт ожидают на взлетной экстренные службы Красноярска. Пассажиров рейса высадят в терминал, самолет будет тщательно проверен, и затем он продолжит полет в Домодедово. В столицу самолет придет с большой задержкой", - сказал источник.



