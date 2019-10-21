ВСУ разместили бронетехнику вблизи жилых домов в районе Золотого – Народная милиция ЛНР
08:46 21.10.2019
Киевские силовики разместили бронетехнику вблизи жилых домов села Катериновка на участке разведения сил и средств у Золотого. Об этом 20 октября сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он отметил, что, "пользуясь достигнутыми договоренностями о перемирии, противник продолжает оборудовать фортификационные сооружения и наращивать силы и средства в районе участка разведения №2 "Золотое".
"По данным нашей разведки, подчиненные командира 72-й бригады (полковника Артема) Богомолова при помощи трех экскаваторов и одной инженерной машины оборудуют новые позиции для размещения вооружения и военной техники", – рассказал Филипоненко.
"В настоящее время на позициях соединения, расположенных вблизи жилых домов в населенном пункте Катериновка, боевики разместили боевую бронированную машину, тем самым подвергая опасности мирных граждан", – сообщил офицер пресс-службы.
Представитель оборонного ведомства Республики добавил, что эта информация подтверждается в официальном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. ЛуганскИнформЦентр
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