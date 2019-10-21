Ряд западных стран прибегает к шантажу и запугиваниям в Африке - Путин
09:05 21.10.2019
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, хотя ряд западных стран идут по другому пути.
"Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы и готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой, - сказал российский лидер в интервью ТАСС. - Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле".
При этом Путин подчеркнул: "Ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран". "Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся – уже в "новой обертке" – выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей живущих здесь, и на экологические и другие риски", - сказал президент. "Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой", - заметил Путин.
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