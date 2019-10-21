0
0
91
НОВОСТИ

Глава чешской контрразведки утверждает, что его ведомство раскрыло агентурную сеть РФ

15:12 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка выступил в понедельник в Палате депутатов (нижней палате парламента) республики с утверждением, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло действовавшую на чешской территории сеть агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.

"Сеть [агентурная] полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью, - приводит его слова сайт пражской газеты "Млада фронта днес". - Расследование [ее деятельности] продолжается. Мы воспрепятствовали [разведывательной] деятельности на территории Чехии. Она [агентурная сеть] была частью более длинной цепочки, которую россияне использовали [в Чехии] и готовили к использованию в иных странах Европы".

Коуделка утверждает, что агентурная сеть создавалась ФСБ. "Она состояла из лиц, имеющих связи с российскими спецслужбами. Она финансировалась из России и российским посольством [в Чехии]", - утверждает глава контрразведки.

Других подробностей он не предоставил.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 21.10.2019
Виновным в семейном насилии смогут на год запрещать приближаться к жертве - концепция
0
28
15:32 21.10.2019
Браконьеры из КНДР могут привести к экологической катастрофе в Японском море
0
73
15:00 21.10.2019
Минпросвещения планирует обновить список специальностей, преподаваемых в колледжах
0
112
14:32 21.10.2019
В России нет запрета на использование Telegram - спецпредставитель президента
0
159
14:12 21.10.2019
Крупные штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах предложили в Госдуме
0
161
14:00 21.10.2019
В Сирии без охраны остались 12 тюрем для боевиков-иностранцев - Шойгу
0
162
13:32 21.10.2019
Власти Испании обвинили руководителя Каталонии в неисполнении обязанностей
0
207
13:21 21.10.2019
Пуск одной из ракет с подлодки "Рязань" был отменен в ходе учений "Гром-2019" - МО РФ
0
238
13:05 21.10.2019
Эрдоган пообещал предпринять "необходимые шаги" по Сирии после встречи с Путиным
0
225
13:00 21.10.2019
Суд в Лондоне по делу об экстрадиции Ассанжа в США может продлиться шесть лет
0
243

Возврат к списку