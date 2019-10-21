Глава чешской контрразведки утверждает, что его ведомство раскрыло агентурную сеть РФ
15:12 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка выступил в понедельник в Палате депутатов (нижней палате парламента) республики с утверждением, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло действовавшую на чешской территории сеть агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.
"Сеть [агентурная] полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью, - приводит его слова сайт пражской газеты "Млада фронта днес". - Расследование [ее деятельности] продолжается. Мы воспрепятствовали [разведывательной] деятельности на территории Чехии. Она [агентурная сеть] была частью более длинной цепочки, которую россияне использовали [в Чехии] и готовили к использованию в иных странах Европы".
Коуделка утверждает, что агентурная сеть создавалась ФСБ. "Она состояла из лиц, имеющих связи с российскими спецслужбами. Она финансировалась из России и российским посольством [в Чехии]", - утверждает глава контрразведки.
Других подробностей он не предоставил.
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