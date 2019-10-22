0
0
9
НОВОСТИ

МЧС возобновил активную поисковую операцию в районе прорыва дамбы в Красноярском крае

07:14 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели МЧС во вторник возобновили активную стадию поисковых работ в районе прорыва дамбы у деревни Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели произошел в субботу. В результате ЧП 15 человек погибли, пять числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 27 человек.

"Работы возобновлены", - сообщили в ведомстве, отметив, что решение об использовании авиации в данный момент принимается. По данным Росгидрометцентра, во вторник днем температура воздуха составит минус пять градусов. Возможны небольшие осадки - 0,1 мм.

Сегодня спасатели обследуют зону основного разлива двумя патрульными группами, в том числе на местах, осушенных вчера кинологическими расчетами. Планируется извлечь затопленные конструкции и продолжить разбор завалов. В минувшие сутки с помощью вертолета Ми-8 обследована береговая линия от устья реки Сейба по реке Сисим на удалении 50 км, пешие группы с участием кинологических расчетов и водолазных служб проверили участок основного разлива реки Сейба, включая заиленные участки реки. Завалы и скопления строительного мусора золотодобывающего участка разобраны на площади 2 тыс. кв.м.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:00 22.10.2019
Трамп считает, что политика Обамы привела к началу операции ВКС РФ в Сирии
0
50
22:40 21.10.2019
Экс-зампред КС РФ Тамара Морщакова объявила об уходе из СПЧ
0
486
22:00 21.10.2019
Визы США для работы в комитете ООН не получили 8 представителей МИД, МО и Роскосмоса
0
508
21:20 21.10.2019
Глава Пентагона без объявления визита прибыл в Саудовскую Аравию
0
544
20:40 21.10.2019
Президент Израиля передаст Бени Ганцу право на формирование коалиции
0
559
20:00 21.10.2019
Взрыв в Неноксе произошел при подъеме "Буревестника" - Госдеп США
0
685
19:20 21.10.2019
В Ханты-Мансийске грузовик въехал в здание детского сада [+ВИДЕО]
0
606
18:40 21.10.2019
Актер Андрей Смирнов призвал вынести из Мавзолея тело "германского шпиона"
0
633
18:00 21.10.2019
В посольстве РФ опровергают заявление СБ Чехии о раскрытии российской шпионской сети
0
614
17:32 21.10.2019
Путин подписал указ о назначении Валерия Фадеева председателем СПЧ
0
649

Возврат к списку