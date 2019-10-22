МЧС возобновил активную поисковую операцию в районе прорыва дамбы в Красноярском крае

07:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели МЧС во вторник возобновили активную стадию поисковых работ в районе прорыва дамбы у деревни Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели произошел в субботу. В результате ЧП 15 человек погибли, пять числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 27 человек.

"Работы возобновлены", - сообщили в ведомстве, отметив, что решение об использовании авиации в данный момент принимается. По данным Росгидрометцентра, во вторник днем температура воздуха составит минус пять градусов. Возможны небольшие осадки - 0,1 мм.

Сегодня спасатели обследуют зону основного разлива двумя патрульными группами, в том числе на местах, осушенных вчера кинологическими расчетами. Планируется извлечь затопленные конструкции и продолжить разбор завалов. В минувшие сутки с помощью вертолета Ми-8 обследована береговая линия от устья реки Сейба по реке Сисим на удалении 50 км, пешие группы с участием кинологических расчетов и водолазных служб проверили участок основного разлива реки Сейба, включая заиленные участки реки. Завалы и скопления строительного мусора золотодобывающего участка разобраны на площади 2 тыс. кв.м.



